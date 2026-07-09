大手コンビニエンスストアのファミリーマートが「旗艦店」と位置づける実験店舗を初めてオープンします。9日に公開されたのは、港区の麻布台ヒルズの横にオープンするファミマ初の旗艦店です。店舗に入らなくても、ファミチキなどをテイクアウトできる売り場や試着室を備えた衣料品売り場などが設置されました。国内のコンビニは新規の出店数が伸び悩む飽和状態になっていて、各社、新たな来店動機につながる差別化を図っています
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