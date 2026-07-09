三菱自動車がヒューマノイドロボットの量産検討を明らかにしました。三菱自動車・加藤隆雄会長「（日本は）人口減少していく。熟練工のノウハウをいかに効率的に継承していくか、そういうことを考える中でヒューマノイドロボットは非常に可能性がある」三菱自動車は、東京大学発のロボットベンチャー企業「Highlanders」とヒューマノイド＝人型ロボットを共同で開発し、自社工場に導入することを検討していると発表しました。また