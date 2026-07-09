◇セ・リーグ巨人―阪神（2026年7月9日東京D）巨人・則本昂大投手（35）が5回で10安打を浴び、今季ワーストの8失点で降板。8失点は楽天時代の16年5月18日のオリックス戦で10失点して以来10年ぶりだった。登板予定だった試合が雨天中止になった影響などがあり、6月9日楽天戦以来の登板。「緊張感とか自分では操作できないところはあるとは思うけど、それも踏まえて味わって投げられたらなとは思う」と臨んだが、1点を先制