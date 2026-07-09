トランプ大統領は、イランがホルムズ海峡を航行する船舶を攻撃した報復として、追加攻撃を行ったと明らかにしました。さらにイラン側に対して「攻撃をしてきたら20倍の反撃をする」と強く警告しました。■「日本イスラム共和国」発言も“認知機能は正常”トランプ大統領、80歳。イランとの戦闘について発言した、はずでした。トランプ大統領（80）「我々に向けて111発のミサイルが『日本イスラム共和国』から発射された」「イラン