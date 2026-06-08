２月のミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・スロープスタイル女子代表の近藤心音（オリエンタルバイオ）が８日、インスタグラムで現役引退すると発表した。今後はプロスキーヤーとしてライダー活動に転向し、妹・叶音の選手活動を含めた次世代の育成に関わっていくという。

「約１２年間の競技生活に終止符を打ち、選手を引退することを決断いたしました。やり残したことは何も無いなと思える程、競技とも自分自身とも本気で向き合い、最後まで精一杯やりきることができました。体と心を守るためにも、身を削る挑戦はここまでだなと感じました」などとコメントを記した。

２２年北京五輪とミラノ・コルティナ五輪の代表に選ばれたが、いずれも競技前の公式練習で転倒し、負傷。ミラノ大会では予選２日前、会場での公式練習中にジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒し、救急車で緊急搬送。診断は左膝の前十字靱帯と内側側副靱帯（じんたい）の損傷、半月板の骨挫傷。競技開始約３０分前にはスタート位置に立ったが、空中技が不可能と判断し、無念の２大会連続、涙の棄権となっていた。

◆近藤の発表全文は以下の通り

2026ミラノオリンピックを最後に、約12年間の競技生活に終止符を打ち、選手を引退することを決断いたしました。 ここまでの道のりに関わってくださった皆様、支えてくださった皆様へ心より感謝申し上げます。 SWANプロジェクトをきっかけに、競技を本格的に始めると決めた小学5年生の頃から、休日はほとんどを練習に費やしてきました。 母は栄養管理の為に試行錯誤しながら、沢山アスリート食を作ってくれて、父は様々な練習施設に付き添いコーチングしてくれました。どれだけ遠くても良い環境を求めて送迎をしてくれて、ハードなフィジカルトレーニングを、共に取り組んでくれた時期もありました。 常に味方で居てくれて、一緒に目標を叶えようと力を注ぎ、サポートし続けてくれた両親には、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 競技人生を振り返った時に、もうやり残したことは何も無いなと思える程、競技とも自分自身とも本気で向き合い、最後まで精一杯やり切ることができました。そして体と心を守る為にも、身を削る挑戦はここまでだなと感じました。 今後は、プロスキーヤーとしてライダー活動に転換し、1つの枠に限らず幅広いスキー活動を行っていきます。 妹・叶音の選手活動サポートも含め、指導者として次世代の育成に携わっていくことも視野に入れております。 "選手”からは退きますが、スキーが大好きな気持ちはずっと変わりませんし、これからの自由なスキーが更に色んな景色を見せてくれると思うと、怪我を治してまた雪上に戻り、滑り出すのがとても待ち遠しいです。 まだまだ長いスキー人生、楽しみ尽くします！！

◆近藤 心音（こんどう・ここね）２００３年２月１９日、２２歳。長野・白馬村出身。父の影響で幼少期にスキーを始め、国内最大級の大会である２０年ＦＩＳ Ｏｚｅ Ｔｏｋｕｒａスロープスタイル（ＳＳ）、ビッグエア（ＢＡ）で２冠。２１年ＳＳで連覇。２１年世界選手権に初出場し、ＳＳ９位、ＢＡ１５位。２２年北京五輪は負傷欠場。昨年２月のＷ杯ＳＳで自己最高４位。通信制のＮＨＫ学園高卒。