サッカーＪ１・鹿島アントラーズが、老朽化に伴いクラブハウスを茨城県の鹿嶋市から潮来市に移転検討すると発表したことを巡り、両市間で波紋が広がっている。

田口伸一・鹿嶋市長は「正式な説明がなく、賛成できない」と反発し、移転先の原浩道・潮来市長は「段階を踏んで説明してきた」と反論する。鹿嶋市が反発する背景には、経済的影響への懸念もある。（伊能新之介）

異なる主張

クラブと潮来市が４月２２日、移転の検討開始を発表すると、田口市長は即座に「強い憤りを覚える。撤回を求める」と反対を訴え、５月下旬には、報道陣に自身の主張を説明した。

市長によると、クラブから移転に関する言及が最初にあったのは２０２２年１０月の内部会議。新スタジアム構想の話を進める中で「クラブハウスについては潮来市で調査したい」と伝えられ「調査ならやむを得ない」と思ったという。

そして今年２月のクラブ取締役会で、移転の検討開始の決定について正式に報告を受けたといい、市長は「移転案に関して、クラブから事前に説明はなかった」と怒りをにじませた。また「移転候補地は、洪水ハザードマップで浸水想定区域になっている」とも指摘した。

一方の潮来市は、２５年７月に移転関連の提案書を鹿嶋市側と共有するなどしたとし、原市長は「クラブや鹿嶋市には、段階を踏んで説明してきた」と語る。浸水想定区域の指摘については「埋め立て地ではないので、液状化などのリスクは低く、土地のかさ上げなどで災害対応は可能だ」との認識を示した。

「お客さん減る」

「試合日以外も練習見学などで大勢が訪れており、地域経済に大きな影響を及ぼす」。６月鹿嶋市議会で移転の経済的影響について市議から質問され、市幹部が回答した。

クラブハウスと一体の練習場はシーズン中、週１度ほど練習が公開され、多い日は３００人が訪れる。選手がサインや記念撮影に応じるなど、サポーターの心躍るイベントの一つだ。

影響は周辺にも及ぶ。鹿島神宮付近で飲食店を営む女性（５７）は「公開練習を見た後に来てくれるお客さんも多い。移転されたら困る」と話す。鹿島神宮前の飲食店経営者も「お客さんが減るかもしれないので移転は反対。市民としても寂しい」と述べた。

渋滞緩和

移転先として検討が始まった潮来市は、試合日の渋滞緩和などをメリットにあげる。

試合日は、首都圏から多くのサポーターが東関東道潮来インターチェンジ（ＩＣ）を利用して訪れる。だが鹿嶋市のメルカリスタジアムに向かう車は、神宮橋や新神宮橋などで長い渋滞を発生させている。潮来市は、新たなクラブハウス周辺に車を止め、バスで輸送する「パークアンドライド」で渋滞緩和につなげる方針を掲げる。

サポーターの意見も様々だ。土浦市の男性（１８）は「クラブハウスは鹿嶋のイメージが強く、やはり本拠地がある街に来たい」。神奈川県の３０歳代女性は「公開練習は頻繁に来ている。潮来に移ったら、県外ファンはうれしいのでは」と語った。