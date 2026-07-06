アメリカとイスラエルの攻撃により死亡したイランの前の最高指導者ハメネイ師の葬儀が3日目を迎えました。テヘランでは大規模な葬列が行われ、多くの人が詰めかけました。ハメネイ師の遺体を納めたひつぎをのせた車列は、ここから数キロ離れた広場へと先ほど到着しました。このあと、ヘリコプターで次の行事が行われる中部コムへと移送されることになっています。出席した人たちが、いま続々と沿道を後にしていますが、葬列が通る