人気漫画「呪術廻戦」の創作の裏側を知ることができる展覧会が4日から名古屋で始まりました。 【写真を見る】呪術廻戦の世界観が楽しめる 「芥見下々『呪術廻戦』展名古屋会場」はじまる 松坂屋美術館で8月30日まで 「呪術廻戦」は人間の負の感情から生まれる呪いと、それを打ち払う呪術師の戦いを描きシリーズ累計発行部数1億5千万部を突破した人気の漫画です。 松坂屋名古屋店の松坂屋美術館で4日から始まった展覧会