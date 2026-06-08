カージナルスの元レジェンド捕手で今年から運営部門の社長特別補佐に就任したＹ・モリーナ氏（４３）が８日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新した。航空機が着陸と同時に炎上する映像に、「この飛行機は私と家族、そして友人たちをテキサスに迎えに行き、プエルトリコへ連れて帰る予定でした。パイロットたちとそのご家族に心からお悔やみ申し上げます」などと明かし、亡くなった２人のパイロットを追悼した。

現地報道によれば、同便はドミニカ共和国のラ・ロマーナ空港を離陸し、テキサス州オースティンへ向かっていたが、トラブルが発生し、同空港に引き返して緊急着陸。だが、着陸時に機体が滑走路上で制御を失って炎上した。乗客はいなかったが、パイロット２人が死亡したという。モリーナ氏は「なんて悲惨なことなんだ。とても悲しい気持ちです」と言葉を添えた。

メジャー屈指の強肩強打の捕手として活躍したモリーナは、０４年のメジャーデビューからカージナルス一筋。通算１９年で２２２４試合に出場し、２１６８安打、１７６本塁打、１０２２打点、打率２割７分７厘。ゴールドグラブ賞９回、シルバースラッガー賞１回、ロベルト・クレメンテ賞１回、球宴選出は１０回を誇る。今年１月にはカージナルスが、モリーナ氏が運営部門の社長特別補佐に就任し、球団に復帰することを発表していた。