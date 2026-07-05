パドレス戦に先発したドジャース・山本。7回無失点、10奪三振の好投で9勝目を挙げた＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは4日、各地で行われ、ドジャースの山本はロサンゼルスでのパドレス戦に先発し、7回3安打無失点、10奪三振の好投で9勝目（5敗）を挙げた。3日に右上腕の違和感を訴えた大谷は欠場した。試合は3―0。カブスの今永はカージナルス戦に先発して4回2/3を投げ、1本塁打を含む4安打2失点で7敗目