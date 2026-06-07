やりすぎないから【40・50代】がマネしやすい！ 大人の洗練見え♡「ミニウルフ」

レイヤーのトレンドから、ウルフヘアにも注目が集まっています。メリハリのきいたシャープなスタイルというイメージがあるけれど、エッジを抑えて今っぽくアップデートした「ミニウルフ」なら大人世代もマネしやすそう！ ほどよいレイヤーで髪に軽やかな動きを出しながら、派手になりすぎずスタイリッシュな印象に。いつものスタイルに少し変化を出したい人は、ぜひ取り入れてみて。

レイヤーにカールをつけて女性らしさアップ

トップの長さを少し短くして、軽やかな動きを出したスタイル。レイヤーを入れることで、重く見えがちなボブに華やかで女性らしい雰囲気がプラス。担当した@kitadani_koujiroさんが「結んでも良し、ワンカールでもお洒落」とコメントするように、手軽におしゃれが楽しめそうなのもうれしいポイントです。派手になりすぎず、さりげなくスタイルチェンジしたい人におすすめ。

ラグジュアリーさも叶うミニウルフ

デザインカラーとレイヤーを合わせた、ラグジュアリーさを感じるスタイル。表面のハイトーンが自然光に反射して、洗練された奥行きを作ります。ツヤの出やすいベージュカラーで、明るくても派手になりすぎず落ち着いた大人女性を演出。より華やかさを出したい人は、いつものスタイルにハイライトをプラスしてみて。

控えめレイヤーに重みをプラス

表面のレイヤーを控えめに入れて、襟足に重みを残したスタイル。動きは出しつつもシルエットが崩れにくく、上品な雰囲気に仕上がります。軽やかさとまとまり感のバランスがよく、ウルフ初心者でも挑戦しやすそう。毛先に厚みがあることで落ち着いた印象もキープ。カジュアルになりすぎず、いつものヘアにほどよい抜け感を添えてくれます。

丸みと上品さが魅力のくびれウルフ

きゅっと引き締まったくびれシルエットが、全体にメリハリを与えてくれるミニウルフ。顔まわりに入れたレイヤーが骨格をさりげなくカバーし、小顔効果も期待できそう。丸みのあるフォルムが女性らしいやわらかさを演出しつつ、毛先の動きで軽やかな雰囲気に。首元もすっきり見えるので、重たく見えがちなミディアムヘアも上品に垢抜けます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしながら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。