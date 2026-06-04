山形県天童市のさくらんぼ畑で、収穫を控えた「佐藤錦」およそ１５キロが盗まれる被害がありました。さくらんぼの実は、木から軸ごともぎ取られるなどしていたということです。

【写真を見る】10万円相当のさくらんぼ盗まれる 盗難は今シーズン初（山形・天童市）

さくらんぼの盗難被害は今シーズンはじめてです。※サムネはイメージ

さくらんぼの盗難被害があったのは天童市長岡にある農業の４８歳の男性のさくらんぼ畑です。

警察によりますと、きのうの午後７時ごろからきょう午前８時ごろまでの間に、木に実っていたさくらんぼ「佐藤錦」およそ１５キロ、時価にして１０万円相当がもぎ取られるなどして盗まれました。

畑の持ち主の男性がきょう午前に畑に足を運んだ際にさくらんぼがもぎ取られているのに気づき警察に通報しました。

この畑にはいくつかの種類のさくらんぼの木があわせて１２本あったということですが、そのうちの１本の佐藤錦の木から収穫を控えた実がもぎ取られていました。

県警によりますと、さくらんぼの盗難被害は今シーズンはじめてとなります。

■被害のあった畑（画像）