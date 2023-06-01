¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÎÏÀâ¤¹¤ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÀïÎ¬¡¡ÉðÅÄ½¤¹¨»á¤ËÌÀ¤«¤¹£Ð£ËÀï¤ÎàÈëºöá
¡¡¤³¤ì¤¬À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤ë£Ö¥í¡¼¥É¤À¡£ËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¡Ê£±£±Æü³«Ëë¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÆÁÈ½éÀï¤Ç¶¯¹ë¥ª¥é¥ó¥À¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡££²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤ËÂ³¤¡¢·èÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤òÌÁÍ§¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¹¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ä¾·â¤·¤¿¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï»Ø´ø´±¤¬¤È¤â¤Ë¥É¡¼¥Ï¤ÎÈá·à¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÀèÇÚ¤Ë¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤òÎÏÀâ¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÎÀïÎ¬¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¯¾å¤Ç¥«¥®¤È¤Ê¤ë£Ð£ËÀï¤ÎàÈëºöá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¡Ê°Ê²¼ÉðÅÄ¡Ë¤¤¤è¤¤¤è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£²ÅÙÌÜ¤Î£×ÇÕ¤ò·Þ¤¨¤ë
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡Ê°Ê²¼¿¹ÊÝ¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¡££Æ£É£Æ£Á¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç²æ¡¹¤è¤ê¾å¤Î¥Á¡¼¥à¡¢°ì·åÂæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶¯¤¤¡£¤½¤³¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¸«¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¦¤Î¤Ï¡ÊÁ°²óÂç²ñ¤È¡ËÆ±¤¸¡£¤¿¤À¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤â¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢²æ¡¹¤¬¹¶·â¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ëÎÏ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡£±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤À
¡¡¿¹ÊÝ¡¡¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ï¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤âÂ¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï´ÆÆÄ¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨Í½Áª¤Ï¼ºÅÀ¥¼¥í¤Ç¡¢¼éÈ÷¤¬·ø¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ë¡£Á°²ó£×ÇÕ¤Î¥³¥¹¥¿¥ê¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢²æ¡¹¤¬¤É¤¦Êø¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï¸Ä¡¹¤Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡Á°²ó£×ÇÕ¤Î¥³¥¹¥¿¥ê¥«Àï¤Ê¤É¼é¤ëÁê¼ê¤ò¤É¤¦Êø¤¹¤«¤Ï²ÝÂê¤À¤Ã¤¿
¡¡¿¹ÊÝ¡¡¤Þ¤À²þÁ±¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£³·î¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤Ï¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»î¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£Ô¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÀï¤¤¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¿¹ÊÝ¡¡¤½¤³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹Í¤¨¤Æ¡¢·è¾¡£Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é±äÄ¹¡¢£Ð£ËÀï¤¬¤¢¤ë¡££±¼¡¥ê¡¼¥°¤È·è¾¡£Ô¤ÎÀï¤¤Êý¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â»ä¼«¿È¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¶¯¹ë¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï¤òÂÕ¤Ã¤¿¤éÁ°²ó¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢£±¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÀï¤È¡¢¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÎ¾ÎØ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡·è¾¡£Ô¤Ë¤ª¤±¤ë£Ð£ËÀïÂÐºö¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¿
¡¡¿¹ÊÝ¡¡£²´üÌÜ¤Ç¤Ï¿ÆÁ±»î¹ç¤Î»þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç£Ð£Ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë»þ¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤ÎºÆ¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤¬¡¢¾õ¶·¤òÀßÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤Ë½³¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ÇÁü¤òÁ´¤Æ»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦·è¤á¤¿¤«¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ÇÄ©¤à¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ¤Ïµó¼êÀ©¤À¤Ã¤¿
¡¡¿¹ÊÝ¡¡Á°²ó¤Ïµó¼êÀ©¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ê½çÈÖ¤ò¡Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ÆºÇ¸å¤Ëµó¼êÀ©¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¹Í¤¨¡£µó¼êÀ©¤Ï·è¤á¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤«¤é½³¤ë¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ëÃæ¤Ç½³¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¼«Ê¬¤¬½çÈÖ¤ò·è¤á¤ë¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆ±¤¸È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡º£²ó¤«¤é»î¹ç¿ô¤âÁý¤¨¤ë
¡¡¿¹ÊÝ¡¡¤â¤Á¤í¤ó½éÀï¤ËºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤¬¡¢½éÀï¤¢¤ê¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò¼è¤ì¤Ð·è¾¡£Ô¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç°ì´î°ìÍ«¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡£Ô¤Ç£±»î¹çÁý¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÁêÅö¤ÊÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¡¢ÁíÎÏÀï¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¡¢Áª¼ê¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉðÅÄ¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ù¥¹¥È£¸Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¿¹ÊÝ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥¹¥È£±£¶¤ÎÊÉ¤ò¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ²áÅÙ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤«¤±¡¢¤½¤ì¤¬Àï¤¤Êý¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡££×ÇÕ¤ÏÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢°Õ¼±¤·¤¹¤®¤ºÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£Àï¤¤Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Àè¹Ô¾¡¤ÁÀÚ¤ê¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸åº¹¤·ÇÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢Î¾Êý¤È¤â¤Ç¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£