マクドナルド「怒らないから、だれがやったか正直に言いなさい」 ネタ画像にツッコミ殺到
日本マクドナルドの公式Xが2日に更新され、ネタ画像が投稿されるとネット上で話題になっている。
【画像】「怒らないから…」公開されたマクドナルド激怒のネタ画像
定期的に意味不明なネタ投稿をしているが、今回は「怒らないから、だれがやったか正直に言いなさい」と画像を投稿。マクドナルドの看板の間に挟まるサッカーボールを見ることができる。
これにネット上では「絶対怒鳴るど」「ん？まさかブルロでは無いよね？コナンとかそっち系よね？」「安っぽい画だなぁと思ったら垢本物で驚いた件」「犯人誰かは知らんけどよく体育館の天井に挟まってるボール思い出した」「そうは言っても絶対に怒られるやつなんよ」などとツッコミが殺到している。
【画像】「怒らないから…」公開されたマクドナルド激怒のネタ画像
定期的に意味不明なネタ投稿をしているが、今回は「怒らないから、だれがやったか正直に言いなさい」と画像を投稿。マクドナルドの看板の間に挟まるサッカーボールを見ることができる。
これにネット上では「絶対怒鳴るど」「ん？まさかブルロでは無いよね？コナンとかそっち系よね？」「安っぽい画だなぁと思ったら垢本物で驚いた件」「犯人誰かは知らんけどよく体育館の天井に挟まってるボール思い出した」「そうは言っても絶対に怒られるやつなんよ」などとツッコミが殺到している。