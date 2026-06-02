北京宇宙知能計算研究院が設立、2028年までに初の実験衛星の開発・打ち上げを計画―中国

「北京亦荘」公式微信（WeChat）アカウントによると、北京宇宙知能計算研究院がこのほど、北京経済技術開発区で登記・設立された。人民網が伝えた。

北京宇宙知能計算研究院は、衛星搭載演算チップ、衛星間レーザー通信、宇宙エネルギー・放熱技術、宇宙・地上統合ネットワークおよび宇宙安全標準などの分野を中心に、重要な共通技術の研究開発を進める。また、技術開発、パイロットテスト・実証、軌道上試験、成果の実用化に至るまでをカバーする包括的なサービス体系を構築する。2028年までに初の実験衛星の開発と打ち上げを完了する計画であり、将来的には複数の実験衛星によるコンステレーションを形成し、「宇宙・地上統合知能計算ネットワーク」の試験運用を実施し、ユーザーに高効率・高安定性・高安全性の演算サービスを提供する予定だ。

同研究院は、国家信創園が中心となり、京東方、銀河航天、藍箭航天、星河動力、観宇芯算、長鑫集電など複数の企業と共同で設立した。宇宙演算能力分野における技術研究開発プラットフォーム、パイロットテスト・実証プラットフォーム、軌道上試験プラットフォーム、共通技術サービスプラットフォームおよび成果実用化拠点を整備するとともに、中国情報通信研究院を中核として「宇宙演算能力専門委員会」を設立し、「企業＋アライアンス」の協調体制を構築することで、宇宙演算能力技術体系と産業エコシステムの整備を体系的に進める。（提供/人民網日本語版・編集/YF）