UUUMは6月1日、所属クリエイター「カラフルピーチ（からぴち）」の「マインクラフトスキングッズ 2026」のオンライン受注販売を開始した。

（関連：【画像あり】カラフルピーチの「マインクラフトスキングッズ 2026」一覧）

本商品は、UUUMと『Minecraft』を開発・発売するMojang AB社との、動画クリエイターの公式商品化に関する日本初のライセンス契約に基づく取り組みの一環。今後もMinecraftのキャラクタースキンを活用した公式グッズを展開していくという。

2020年の結成当初から『Minecraft』のゲーム実況動画を投稿し続けているカラフルピーチ。今回の2026年新作公式グッズでは、メンバー全員のぬいぐるみ・ぬいぐるみキーホルダーが初めて登場する。

あわせて、カラフルピーチスキンとモブの組み合わせによるステッカー、コロコロとしたフォルムが特徴のマインクラフトスキン消しゴムなど、『Minecraft』とカラフルピーチの世界観を反映したラインナップが揃う。

受注販売期間は6月1日から6月30日23時59分まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）