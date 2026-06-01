TWS、日本カムバックスケジュール公開 ときめきが詰まった楽曲で彩る
6人組ボーイグループ・TWS（SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMIN）が、8月4日にJapan 2nd Single「SODA SODA」をリリースする。それに先立って、プロモーションスケジュールが公開された。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
6月17日に「Concept Film A」、18日に「Official Photo A」、24日に「Concept Film B」、26日に「Official Photo B」を公開予定。新たなTWSのビジュアルに期待が高まる。
7月2日には「Tracklist」が公開され、24日、31日には「Official MV Teaser」が2本公開され、8月3日にはタイトル曲のミュージックビデオおよび音源が配信開始され、4日にJapan 2nd Single「SODA SODA」が発売される。
Japan 2nd Single「SODA SODA」には、青春のきらめく瞬間を詰め込んだ日本オリジナル曲を含む3曲が収録される。今年の夏はTWSの炭酸のようにシュワっと弾けるときめきが詰まった楽曲で彩られる予定。
【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU
6月17日に「Concept Film A」、18日に「Official Photo A」、24日に「Concept Film B」、26日に「Official Photo B」を公開予定。新たなTWSのビジュアルに期待が高まる。
Japan 2nd Single「SODA SODA」には、青春のきらめく瞬間を詰め込んだ日本オリジナル曲を含む3曲が収録される。今年の夏はTWSの炭酸のようにシュワっと弾けるときめきが詰まった楽曲で彩られる予定。