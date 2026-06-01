『ガンバレ！中村くん！！』第10話 あらすじ＆先行カット公開！
4月1日（水）より放送・配信中のアニメ『ガンバレ！中村くん！！』、第10話のあらすじと先行カットが公開された。第1話ぶりの2本立てでお届け。
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
このたび、6月3日（水）24：30放送・配信となる第10話のあらすじと先行カットが公開された。
＜第10話 新発見！放課後勉強会！！／ワクワク！ラブ弁サイン会！！ あらすじ＞
試験期間も残り一日。
図書室で勉強しようと向かったが、そこは満員。
仕方なく家に帰ろうとした中村だったが、先に勉強していた広瀬に呼ばれ、隣の席で一緒に勉強できることに。
勉強などはかどる訳もなくただ時間が過ぎ、お昼になった。
みんなでファミレスに向かう。
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ついにこの日がやってきた！！
『ラブ弁！』のアニメ化を記念した、サイン会へ参加した中村。
作者に伝える『ラブ弁！』への思いを考えていたところ、会場近くで同じく参加してした川村を見つけてしまう。
バレないように変装しながら、何とかやり過ごそうとするが…。
中村はバレずにサインをもらうことができるのか…！！
＞＞＞第10話先行カットをチェック！（写真6点）
（C）Nakamura-kun!! Animation Project
内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への ”片想いをめぐる妄想と暴走” をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥による王道BLコメディマンガ『ガンバレ！中村くん！！』。SNSを中心に国内外問わず大きな反響を呼んでいる本作のTVアニメーションが放送中だ。
＜第10話 新発見！放課後勉強会！！／ワクワク！ラブ弁サイン会！！ あらすじ＞
試験期間も残り一日。
図書室で勉強しようと向かったが、そこは満員。
仕方なく家に帰ろうとした中村だったが、先に勉強していた広瀬に呼ばれ、隣の席で一緒に勉強できることに。
勉強などはかどる訳もなくただ時間が過ぎ、お昼になった。
みんなでファミレスに向かう。
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ついにこの日がやってきた！！
『ラブ弁！』のアニメ化を記念した、サイン会へ参加した中村。
作者に伝える『ラブ弁！』への思いを考えていたところ、会場近くで同じく参加してした川村を見つけてしまう。
バレないように変装しながら、何とかやり過ごそうとするが…。
中村はバレずにサインをもらうことができるのか…！！
＞＞＞第10話先行カットをチェック！（写真6点）
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