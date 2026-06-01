開催：2026.6.1

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 8 - 13 [ヤンキース]

MLBの試合が1日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとヤンキースが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペス、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。

1回裏、5番 ヨナ・ハイム 5球目を打ってセンターフライ しかしセンターがエラーでアスレチックス得点 ATH 2-0 NYY、6番 ローレンス・バトラー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 3-0 NYY

3回表、1番 ポール・ゴールドシュミット 2球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでヤンキース得点 ATH 3-1 NYY、2番 ベン・ライス 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 ATH 3-3 NYY、3番 アーロン・ジャッジ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 ATH 3-4 NYY、5番 ホセ・カバジェロ カウント3-0から押し出しの四球でヤンキース得点 ATH 3-5 NYY、6番 トレント・グリシャム 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 ATH 3-7 NYY、7番 アンソニー・ボルピ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 ATH 3-8 NYY、8番 マックスウェル・スチュエマン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 ATH 3-10 NYY、2番 ベン・ライス 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでヤンキース得点 ATH 3-12 NYY、4番 コディ・ベリンジャー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 ATH 3-13 NYY

7回裏、2番 ブレント・ルーカー 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 4-13 NYY、5番 ヨナ・ハイム 2球目を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでアスレチックス得点 ATH 7-13 NYY

8回裏、3番 ニック・カーツ 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 8-13 NYY

試合は8対13でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのウィル・ウォーレンで、ここまで7勝1敗0S。負け投手はアスレチックスのジェーコブ・ロペスで、ここまで4勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-01 08:14:18 更新