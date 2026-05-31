「失礼があってはいけない」ガチガチの“いい嫁キャンペーン”が、義母に全てバレていた結果
これは友人A子から聞いた話です。結婚当初は緊張ばかりだった義実家との関係が、ある出来事をきっかけに少しずつ距離が縮まり、今では自然体で笑い合えるものになった心温まるエピソードです。
最初はとにかく緊張していた
初めて義実家を訪れたとき、そこは私にとって「評価される場所」でした。
失礼があってはいけない、嫌われたくない。
そんな思いばかりが先に立ち、何を話すにも慎重になっていました。
笑顔すらどこかぎこちなく、帰る頃にはぐったりと疲れ切っていたのを覚えています。
少しずつ縮まっていった距離
それでも、月に一度顔を出すうちに、少しずつ空気が変わっていきました。
義母は料理を一緒にやろうと声をかけてくれ、失敗しても笑ってくれる。
義父も堅苦しい話ではなく、自分の失敗談を楽しそうに話してくれました。
気づけば私には、「ちゃんとしなきゃ」ではなく、「そのままでいいのかもしれない」と思える瞬間が増えていったのです。
ある日、義母に「最初はすごく緊張してたわよね」と笑われました。
どうやら私の必死さはすべて伝わっていたようで、「無理しなくていいのよ」と優しく言われたとき、胸の奥がじんわり温かくなりました。