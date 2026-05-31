「失礼があってはいけない」ガチガチの“いい嫁キャンペーン”が、義母に全てバレていた結果

これは友人A子から聞いた話です。結婚当初は緊張ばかりだった義実家との関係が、ある出来事をきっかけに少しずつ距離が縮まり、今では自然体で笑い合えるものになった心温まるエピソードです。

最初はとにかく緊張していた

初めて義実家を訪れたとき、そこは私にとって「評価される場所」でした。

失礼があってはいけない、嫌われたくない。

そんな思いばかりが先に立ち、何を話すにも慎重になっていました。

笑顔すらどこかぎこちなく、帰る頃にはぐったりと疲れ切っていたのを覚えています。

少しずつ縮まっていった距離

それでも、月に一度顔を出すうちに、少しずつ空気が変わっていきました。

義母は料理を一緒にやろうと声をかけてくれ、失敗しても笑ってくれる。

義父も堅苦しい話ではなく、自分の失敗談を楽しそうに話してくれました。

気づけば私には、「ちゃんとしなきゃ」ではなく、「そのままでいいのかもしれない」と思える瞬間が増えていったのです。

ある日、義母に「最初はすごく緊張してたわよね」と笑われました。

どうやら私の必死さはすべて伝わっていたようで、「無理しなくていいのよ」と優しく言われたとき、胸の奥がじんわり温かくなりました。