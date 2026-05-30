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【食欲刺激】艶やかなグラサージュがたまらない！まるで芸術品のような極上ケーキたち

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が「甘い美術館！小さなギャラリーから生まれる芸術スイーツ」を公開した。愛知県にある洋菓子店「Patisserie Vert（パティスリーヴェール）」の厨房に密着し、職人の手によって生み出される芸術作品のようなケーキの数々とその製造工程を紹介している。



動画では、色鮮やかなケーキが次々と仕上げられていく様子が収められている。赤い艶やかなグラサージュをかけ、金箔や花びらで華やかに飾られたドーム型のケーキ「シェリー」や、スポイトが刺さったユニークな見た目の「ラヴィ」など、ショーケースに並ぶ姿はまさに「甘い美術館」の展示品そのもの。



また、動画後半では「プレミアム抹茶ショコラ」の製造工程を公開している。生地には大豆のバターとホワイトチョコレートを使用し、卵や生クリーム、たっぷりの抹茶パウダーを混ぜ合わせ、なめらかな生地を作り上げていく。シリコン型に生地を流し込み、オーブンでじっくりと焼き上げる様子が丁寧に映し出されている。



プロの手仕事の美しさと、こだわり抜かれた素材が織りなすスイーツの世界。職人技が光る極上のケーキづくりから、お菓子作りのヒントを見つけてみてはいかがだろうか。



【レシピ】プレミアム抹茶ショコラの作り方

［材料］

・大豆のバター

・ホワイトチョコレート

・卵

・砂糖

・生クリーム

・抹茶パウダー

・デコレーション用チョコレートプレート



［作り方］

1. 大豆のバターをボウルに入れ、湯煎にかけて溶かす。そこにホワイトチョコレートを加えて一緒に溶かし合わせる。

2. 別のボウルに卵を割り入れ、砂糖を加えて泡立て器でよく混ぜ合わせる。

3. 2に生クリームを加えてさらによく混ぜる。

4. 抹茶パウダーをふるいながら加え、ダマにならないようになめらかになるまで混ぜ合わせる。

5. 湯煎で溶かしたバターとホワイトチョコレートを加え、全体をしっかりと混ぜ合わせる。

6. ハンドブレンダーを使って生地をさらになめらかにし、型に流し込みやすいように絞り袋やディスペンサーに移す。

7. 花型のシリコンモールドに生地を均等に流し入れ、オーブンでじっくりと焼き上げる。

8. 焼き上がったら型から外し、中央に丸いチョコレートプレートをトッピングして完成。