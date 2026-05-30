【食欲刺激】艶やかなグラサージュがたまらない！まるで芸術品のような極上ケーキたち
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が「甘い美術館！小さなギャラリーから生まれる芸術スイーツ」を公開した。愛知県にある洋菓子店「Patisserie Vert（パティスリーヴェール）」の厨房に密着し、職人の手によって生み出される芸術作品のようなケーキの数々とその製造工程を紹介している。
動画では、色鮮やかなケーキが次々と仕上げられていく様子が収められている。赤い艶やかなグラサージュをかけ、金箔や花びらで華やかに飾られたドーム型のケーキ「シェリー」や、スポイトが刺さったユニークな見た目の「ラヴィ」など、ショーケースに並ぶ姿はまさに「甘い美術館」の展示品そのもの。
また、動画後半では「プレミアム抹茶ショコラ」の製造工程を公開している。生地には大豆のバターとホワイトチョコレートを使用し、卵や生クリーム、たっぷりの抹茶パウダーを混ぜ合わせ、なめらかな生地を作り上げていく。シリコン型に生地を流し込み、オーブンでじっくりと焼き上げる様子が丁寧に映し出されている。
プロの手仕事の美しさと、こだわり抜かれた素材が織りなすスイーツの世界。職人技が光る極上のケーキづくりから、お菓子作りのヒントを見つけてみてはいかがだろうか。
【レシピ】プレミアム抹茶ショコラの作り方
［材料］
・大豆のバター
・ホワイトチョコレート
・卵
・砂糖
・生クリーム
・抹茶パウダー
・デコレーション用チョコレートプレート
［作り方］
1. 大豆のバターをボウルに入れ、湯煎にかけて溶かす。そこにホワイトチョコレートを加えて一緒に溶かし合わせる。
2. 別のボウルに卵を割り入れ、砂糖を加えて泡立て器でよく混ぜ合わせる。
3. 2に生クリームを加えてさらによく混ぜる。
4. 抹茶パウダーをふるいながら加え、ダマにならないようになめらかになるまで混ぜ合わせる。
5. 湯煎で溶かしたバターとホワイトチョコレートを加え、全体をしっかりと混ぜ合わせる。
6. ハンドブレンダーを使って生地をさらになめらかにし、型に流し込みやすいように絞り袋やディスペンサーに移す。
7. 花型のシリコンモールドに生地を均等に流し入れ、オーブンでじっくりと焼き上げる。
8. 焼き上がったら型から外し、中央に丸いチョコレートプレートをトッピングして完成。
動画では、色鮮やかなケーキが次々と仕上げられていく様子が収められている。赤い艶やかなグラサージュをかけ、金箔や花びらで華やかに飾られたドーム型のケーキ「シェリー」や、スポイトが刺さったユニークな見た目の「ラヴィ」など、ショーケースに並ぶ姿はまさに「甘い美術館」の展示品そのもの。
また、動画後半では「プレミアム抹茶ショコラ」の製造工程を公開している。生地には大豆のバターとホワイトチョコレートを使用し、卵や生クリーム、たっぷりの抹茶パウダーを混ぜ合わせ、なめらかな生地を作り上げていく。シリコン型に生地を流し込み、オーブンでじっくりと焼き上げる様子が丁寧に映し出されている。
プロの手仕事の美しさと、こだわり抜かれた素材が織りなすスイーツの世界。職人技が光る極上のケーキづくりから、お菓子作りのヒントを見つけてみてはいかがだろうか。
【レシピ】プレミアム抹茶ショコラの作り方
［材料］
・大豆のバター
・ホワイトチョコレート
・卵
・砂糖
・生クリーム
・抹茶パウダー
・デコレーション用チョコレートプレート
［作り方］
1. 大豆のバターをボウルに入れ、湯煎にかけて溶かす。そこにホワイトチョコレートを加えて一緒に溶かし合わせる。
2. 別のボウルに卵を割り入れ、砂糖を加えて泡立て器でよく混ぜ合わせる。
3. 2に生クリームを加えてさらによく混ぜる。
4. 抹茶パウダーをふるいながら加え、ダマにならないようになめらかになるまで混ぜ合わせる。
5. 湯煎で溶かしたバターとホワイトチョコレートを加え、全体をしっかりと混ぜ合わせる。
6. ハンドブレンダーを使って生地をさらになめらかにし、型に流し込みやすいように絞り袋やディスペンサーに移す。
7. 花型のシリコンモールドに生地を均等に流し入れ、オーブンでじっくりと焼き上げる。
8. 焼き上がったら型から外し、中央に丸いチョコレートプレートをトッピングして完成。
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