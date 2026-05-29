森脇健児、森且行と「30年ぶりに会えた!!」喜びの報告「SMAP」時代の『夢モリ』共演思い出すファンの胸アツ

《森且行くんに 30年ぶりに会えた!!!》

タレントの森脇健児が5月28日、Xを更新。オートレーサー・森且行とのツーショット写真を投稿して、話題になっている。

「再会場所は浦和競馬場ということです。森脇さんは、浦和競馬の公式YouTubeの仕事だったようですが、森さんはプライベートで来場していたようです。森さんが森脇さんに挨拶に来てくれたとのことです。

森脇さんは続けて《全く変わっていないしむしろかっこ良くなっていたオートレーサの映画も見てたから、、、ケガからの復活に感動してました!》とつづっています。

森脇さんと森さんは、森さんが『SMAP』のメンバーだったころ『夢がMORI MORI』（1992〜1995年・フジテレビ系）で共演していることから、この投稿に《夢モリ見たいなぁー》《この組み合わせ、胸が熱くなりますね!》《これは熱い再会ですね》など、歓喜のリプライが寄せられました」（芸能担当記者）

『夢モリ』放送終了翌年の1996年5月、森は小さいころからの夢だったオートレーサーへの転身を表明して、芸能界を引退。2000年にトップ48位以内のS級選手となり、2020年11月、ビッグレースのSG初優勝。SMAPの元メンバーたちから祝福のコメントが届き、ニュースになった。

「しかし翌年の2021年1月、レース中にほかの選手と接触して落車し、骨盤骨折や臓器損傷などの重傷を負いました。4度の手術を受け、その後はリハビリを続けて2年後の2023年4月、オートレーサーに復帰しました」（同前）

2027年には、オートレーサーになって30年めを迎える森。最近はレース成績が振るわないが、5月27日におこなわれたボートレース浜名湖のトークショーでは、「大怪我を乗り越えてからは夏場の（レースの）ほうが乗れている」と話していた。初夏、森脇との再会が、勢いに乗るきっかけになるかもしれない。