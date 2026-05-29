W杯直前コラボを喜んだ“愛読者”久保建英「ONE PIECEの名にも恥じない活躍ができれば」
日本代表は29日、キリンチャレンジカップ・アイスランド戦に向け、千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドでトレーニングを行った。練習前には日本サッカー協会(JFA)とのコラボレーションが決まった人気マンガ『ONE PIECE(ワンピース)』との記念式典が開かれ、選手たちは主人公ルフィとともに記念撮影を行った。
この日が合流初日となったMF久保建英(ソシエダ)は日本代表チームきっての愛読者。今年4月のコパ・デル・レイ(スペイン国王杯)優勝時にはスペインの人気ストリーマー・イバイ氏のインタビューで「サッカーの次に好きなことは?」と問われ、「もしワンピースを読んだことがないなら人生の大部分を見逃している」と熱烈に勧める姿が現地で大きな話題を呼んでいた。
日本代表仕様の青い麦わら帽子を身につけていた久保は練習後、報道陣の取材で「ワンピース、好きですね。(日本代表には)僕を含めて何人かワンピースは“ヘビーリスナー”いるんで」と独特の表現で愛着を吐露。「尾田先生(作者の尾田栄一郎さん)の話とかもいろいろ聞いているので、単に一読者としても嬉しい。こうやってコラボしてもらっているのでワンピースの名にも恥じない活躍ができれば」とW杯への決意を語った。
さらに久保は「ワンピースはすごいですよね。世界中で人気だし、たぶんいろんな人からのお誘いも断っている中で今回の日本代表に。どっち側からお誘いしたのかはわからないけど、コラボをこうやって受けている中で、それはすごく日本代表としても誇らしいなと思っています」とも口にし、W杯直前のコラボレーションに感銘を受けた様子だった。
(取材・文 竹内達也)
この日が合流初日となったMF久保建英(ソシエダ)は日本代表チームきっての愛読者。今年4月のコパ・デル・レイ(スペイン国王杯)優勝時にはスペインの人気ストリーマー・イバイ氏のインタビューで「サッカーの次に好きなことは?」と問われ、「もしワンピースを読んだことがないなら人生の大部分を見逃している」と熱烈に勧める姿が現地で大きな話題を呼んでいた。
さらに久保は「ワンピースはすごいですよね。世界中で人気だし、たぶんいろんな人からのお誘いも断っている中で今回の日本代表に。どっち側からお誘いしたのかはわからないけど、コラボをこうやって受けている中で、それはすごく日本代表としても誇らしいなと思っています」とも口にし、W杯直前のコラボレーションに感銘を受けた様子だった。
(取材・文 竹内達也)