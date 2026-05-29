【「機動警察パトレイバー」寿司屋の後藤】 6月25日発売予定 価格 紙版：1,980円 電子版：1,900円

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文藝春秋は、小説「『機動警察パトレイバー』寿司屋の後藤」を6月25日に発売する。価格は紙版1,980円、電子版が1,900円。

本書は、「機動警察パトレイバー」のシリーズ構成・脚本を務める伊藤和典氏が自ら執筆した小説。元・特車二課第2小隊隊長・後藤喜一が熱海で営む寿司屋に、旧・特車二課の面々が訪れる。

表紙はマンガ「機動警察パトレイバー」の作者でもある、ゆうきまさみによる描き下ろしで、店の前で座る後藤の姿が描かれている。

【あらすじ】

後藤隊長が寿司屋に!?

あの日から30年、元・特車二課第2小隊隊長・後藤喜一は、寿司屋になっていた!?

後藤が、熱海で営む小さな寿司屋。

店にたむろする愛すべき常連たちと、そこを訪れる旧・特車二課の面々。

遊馬、野明、太田、進士、山崎、香貫花……そして――

彼らは何を語るのか――？

【第一話 「店の名は」 より】

熱海の路地の先にある小さな寿司屋。

日本有数の温泉地――熱海駅から徒歩3分ほどの路地裏の店だ。

ネットにも情報はほとんど載っていない。

駅近くの場所とはいえ、かなりわかりにくい。目印となる店の看板はない。

店の前に出された、さほど大きくもない黒板に店名が記されているだけで、

その情報からここが寿司屋である、とかろうじてわかるだけである。

――店主は半眼に閉じたような眠たげな目を向けた。70を少しすぎたくらいだろうか。 ふんだんにある頭髪は見事に白く、やや猫背で威勢のよさは微塵もない。

「うちはマグロもサーモンもありません。どっちもこのあたりでは揚がらない魚なんで、地のものしか扱ってないんですよ。すみませんね」

言いながら、客を見ることもなくまな板を拭いている。