株式会社PRIZMAは、業務上の意思決定や市場調査に関わるビジネスパーソン986人を対象に、「セルフリサーチ（意思決定の現場におけるリアルな課題）」に関する実態調査を実施した。その内容を一部を抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 意思決定の7割は「主観」。しかし現場の8割はそれに「不安」を感じている データが欲しいのに、半数は「調査できない」という理想と現実のギャップ データ取得を阻む「3つの高いハードル」

意思決定の7割は「主観」。しかし現場の8割はそれに「不安」を感じている

日本企業の意思決定プロセスには、いまだに客観的な根拠よりも主観が優先される傾向が根強く残っていることが明らかになった。

調査によると、 約7割の企業で意思決定の半分以上が「勘」や「経験」、「声の大きさ」といった主観に依存している ことがわかった。

しかし、現場の従業員はこの状況を良しとしておらず、全部署を通じて約8割もの人が、感覚や経験のみの判断に対して「強い不安」や懸念を抱きながら業務を進めている。

特に注目すべきは、 経営・経営企画部門において、他部署に比較して約1.5倍「非常に不安がある」と回答した割合が高かった 点である。

画像：株式会社PRIZMA 2026年5月28日 プレスリリースより引用

データが欲しいのに、半数は「調査できない」という理想と現実のギャップ

7割以上の層が、重要な判断に際して確かなデータや根拠を求めている。

しかし、実際に「ほぼ毎回・重要な判断時」に市場調査を遂行できている割合は、わずか5割強に留まっている。

つまり、全体の1割以上（11.6%）のビジネスパーソンが、「会社の命運を分けるような重要な局面」であるにもかかわらず、データを諦めて（あるいは間に合わずに）意思決定を強いられている。

また、実際の調査頻度で「ときどき（30.8%）」が大きな割合を占めている点からは、調査ニーズはある一方で、コストや手間などの何かしらのハードルを越えられずに、調査を見送っている可能性も考えられる。

画像：株式会社PRIZMA 2026年5月28日 プレスリリースより引用

データ取得を阻む「3つの高いハードル」

なぜ、現場はデータを必要としているのに、市場調査を実施できないのか？調査を実施できていない理由として、以下の「3つのハードル」が上位に挙がった。

スピードの壁：「調査結果が出るまでのリードタイムの長さ（33.6%）」 コストの壁：「調査にかかるコストが高いと感じる（33.3%）」 スキルの壁：「調査設計ノウハウが不足している（29.7%）」

これら3つの壁が僅差で並んでいる点から、現場がどれか一つの課題に悩んでいるのではなく、「遅い・高い・やり方が分からない・手続きが面倒」という、全方位的なハードルに阻まれて身動きが取れなくなっていると推測される。

また、「社内手続きの複雑さ（29.2%）」という組織のしがらみも僅差で続いており、データを得るための「前工程」だけで現場が疲弊している様子が伺える。

「時間・コスト・ノウハウ」の壁に加え、社内手続きの煩雑さが重なることで、市場調査のハードルは上がり、結果として「調査をしたくても、面倒だから勘で進めるしかない」という現場の妥協を生んでしまっていると考えられる。

画像：株式会社PRIZMA 2026年5月28日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査テーマ：「セルフリサーチ」に関する調査

■調査元：株式会社PRIZMA

■調査期間：2025年12月26日（金）～2026年1月4日（日）

■調査対象：調査回答時に企業に所属し、業務上の意思決定や市場調査に関わるビジネスパーソンと回答したモニター

■調査人数：986人

■調査テーマ：「セルフリサーチ」に関する調査■調査元：株式会社PRIZMA■調査期間：2025年12月26日（金）～2026年1月4日（日）■調査対象：調査回答時に企業に所属し、業務上の意思決定や市場調査に関わるビジネスパーソンと回答したモニター■調査人数：986人

ニュース情報元：株式会社PRIZMA