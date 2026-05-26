セブンイレブンが本格・冷凍担々麺を今日から発売　花椒の痺れる辛みで最後まで飽きない一杯！

コンビニチェーン『セブン-イレブン』に新たな冷凍麺が登場する。2026年5月26日から売り出されるのは、「セブンプレミアム 担々麺」。税抜298円という安さで本格的な満足感を感じられるというが、いったいどんな味わいなのか。

濃厚なごまの風味 別添の花椒でより本格的に！

2026年5月26日から全国の『セブン-イレブン』店舗で順次発売される「セブンプレミアム 担々麺」は、「レンジ調理で気軽に食べられる」（同社）のが魅力の冷凍麺。

セブンプレミアム 担々麺 298円（税込321.84円）

濃厚なごまの香りが特長で、深みのあるスープに仕上げたという。トッピングにはひき肉とチンゲン菜を合わせており、具材を自分で足さなくて良いのがうれしいポイントだ。

別添えの特製花椒は、「痺れるような辛みと華やかな香りが加わり、より本格的な味わい」を楽しめると同社がアピール。味変ができて、最後まで美味しくいただけそうだ。

「今回一番のこだわりは、濃厚なごまの香りを活かすことです。旨味がつまったひき肉を合わせることで、より深いコクを感じられる一杯に仕上がりました。別添の特製花椒を加えれば、華やかな香りもお楽しみいただけます。忙しい毎日のストックにはもちろん、本格的な味わいを手軽に楽しみたいという方にもぴったりの一杯です。ぜひお召し上がりください」（同社・担当者コメント）

“安さ”と“調理の簡単さ”が魅力の冷凍麺シリーズは、忙しい毎日の食事にぴったり。本格的な担々麺をぜひ自宅で味わいたい！

「セブンプレミアム 担々麺」は税抜き298円！

■セブンプレミアム 担々麺 298円（税込321.84円）

セブンプレミアム 担々麺 298円（税込321.84円）

発売日：2026年5月26日〜順次

販売エリア：全国

＜セブンプレミアム「冷凍麺」シリーズ＞

今回新発売する「担々麺」以外にも、魅力的な冷凍麺が勢揃い。その中でも同社がおすすめする商品をご紹介。

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