日本テレビ系スポーツ情報番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）が２３日に放送された。ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）にスポットを当てた。

番組ではレギュラーの元巨人監督の高橋由伸氏（スポーツ報知評論家）が３月にブルージェイズの本拠・ロジャーズセンターを訪れ、岡本に直撃インタビューした。

巨人時代に４番に抜てきしたのは当時監督だった高橋氏は「日本人選手がサードを守るというのがなかなかなかった。打球の質とかポジショニングはどんなことを考えて守備を？」と質問。岡本は「捕れる範囲は必ずアウトにしたい。確実にと思っている」と力強い返答。

メジャーではバッテリー以外は最大３人までの野手がピッチコムを着用できるが、岡本はその１人であることを明かし、「この球種だったらこう来るんじゃないかとかイメージしながら守っている」と語った。

高橋氏は「サードのポジションでもけっこう深かったり、左バッターの時は前進守備したりする。怖いというか、今までにないでしょ」と尋ねた。岡本は「（日本では）前に行くときって小柄な選手やあんまりパワーがない人の時に行くんですけど、こっち（メジャー）のパワーがないって普通にパワーがあるんで。近づいたら『デカいなコイツ』みたいな」と言って高橋氏を笑わせていた。