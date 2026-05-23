西野七瀬、ワンショルダーのオレンジドレスで魅力放出【クランチロール・アニメアワード2026】
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の西野七瀬が23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに登場した。
【写真】32歳元乃木坂46、美肌輝くドレス姿
心のこもった演技で愛され、高く評価される実力派俳優である西野。この日はカーペットと同じオレンジ色のワンショルダードレスで登場し、会場を魅了した。なお、本イベントでは授賞式プレゼンターを務める。
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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◆西野七瀬、オレンジドレスで登場
心のこもった演技で愛され、高く評価される実力派俳優である西野。この日はカーペットと同じオレンジ色のワンショルダードレスで登場し、会場を魅了した。なお、本イベントでは授賞式プレゼンターを務める。
◆「クランチロール・アニメアワード2026」
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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