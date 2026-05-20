【ファミマ】5月25日まで「スーパーカップ」アイスの無料券をゲットするチャンス！パンとコーヒーまとめ買いで値引きキャンペーンも。

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年5月19日にスタートしたキャンペーンを紹介します。

インスタント食品もガムも飲料もお得

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

5月19日から25日まで実施しているキャンペーンは、5つあります。

1個目の対象商品は、コカ・コーラ「コカ・コーラ」の「プラス」（470ml）と「ゼロ」（500ml）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、アサヒ「おいしい水 天然水 ソルティグレフル」（600ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶濃く香るほうじ茶」（600ml）。

1本購入すると、「お〜いお茶 濃い茶」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、カゴメ「午後のフルーツこれ1本」（200ml）。

1本購入すると、「私のフルーツこれ1本 1日分のマルチビタミン」（330ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、ファミマル「極細麺で味わう 麻辣担々麺」と明星「一平ちゃん夜店の焼そば 大盛」です。

どちらか1個を購入すると、明星「喜多方ラーメン坂内監修 コク醤油ワンタンスープ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも5月26日7時から6月1日まで。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。

1つめの対象商品は、ロッテ「キシリトールガム」の「グレープ」「マスカット」「ソーダ」です。

いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、キリン「生茶」「午後の紅茶 おいしい無糖」（各600ml）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ファミマル「濃厚なコクを感じるバニラバー」（40ml×6本入）です。

1個購入すると、明治「エッセル スーパーカップ 超バニラ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも5月26日から6月1日まで。

ファミペイアプリでクーポン大量配信

【コーヒーとパンまとめ買いで50円引き】

5月19日から6月1日までの期間、対象のサントリー「クラフトボス」「スターバックス」のいずれか1本と、ファミマルベーカリー全品（ファミマルベーカリー以外の一部商品も含む）の中から1個をセットで購入すると、合計金額から50円引きになります。

対象の「クラフトボス」「スターバックス」は以下の通り。

●クラフトボス ブラック（500ml）

●クラフトボス ラテ（500ml）

●クラフトボス 甘くないイタリアーノ（500ml）

●クラフトボス ミルクラテ（500ml）

●スターバックス COFFEE OF THE DAY ブラック（480ml）

●スターバックス COFFEE OF THE DAY カフェラテ（480ml）

なお、ホットは対象外です。

【カロリーメイト ゼリー50円引き】

5月19日から6月1日までの期間、「カロリーメイト ゼリー アップル味」に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

【即攻元気ゼリー30円引き】

5月19日から6月1日までの期間、「即攻元気ゼリー」の「アミノ酸＆ローヤルゼリー糖類0 コーラ風味」「アミノ酸＆ローヤルゼリー 栄養ドリンク味」「クエン酸＋キレと酸味のレモン風味」「高麗人参＋栄養ドリンク味」のいずれか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。

【日清焼そばU.F.O.50円引き】

5月19日から6月8日までの期間、日清「焼そばU.F.O.」「焼そばU.F.O. 大盛」「焼そばU.F.O. 爆盛バーレル」のいずれか1個に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

【チョコラBB100円引き】

5月19日から6月15日までの期間、「チョコラBB」の「Feチャージ」「ナイトウェル〈指定医薬部外品〉」「ローヤル2〈指定医薬部外品〉」「ハイパー〈指定医薬部外品〉」のいずれか1本に使える100円引きファミペイクーポンを配信しています。

【ユンケル400円引き】

5月19日から6月15日までの期間、「ユンケルローヤルD3〈指定医薬部外品〉」「ユンケルローヤルF〈指定医薬部外品〉」のどちらか1本に使える400円引きファミペイクーポンを配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ