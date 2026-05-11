スイスのI'm Back GmbHは、35mmフィルムカメラのフィルム室に装填して、デジタル撮影を可能にするデバイス「I'm Back Roll APS-C」のクラウドファンディングをKickstarterで展開している。5月11日（月）現在、目標額の23倍を超える約1億6,300万円の支援を集めている。

フィルムカメラのフィルム室に収まるロール型の筐体に、APS-Cサイズのイメージセンサー、バッテリー、ストレージ、通信機能（Wi-Fi、Bluetooth）を内蔵した製品。カメラ側の圧板を取り外して本機を装填し、背蓋を閉じるだけで、デジタルカメラとして運用できる。

イメージセンサーには、ソニー製の有効約2,610万画素CMOSセンサー「IMX571」を搭載。RAWおよびJPEGでの静止画記録に加え、4K動画撮影にも対応する。感度設定範囲はISO 100～6400。

撮影操作はカメラのシャッタースピードダイヤル付近に装着する小型リモコンで行う。

ファインダーでのフレーミングは、センサーエリアを示す半透明のフレームオーバーレイをファインダー窓に貼付する方法のほか、HDMIで接続する外付け電子ビューファインダーをオプションで提供するとしている。