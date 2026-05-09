タレントで実業家の紗栄子（39）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の父親について語った。

視聴者からのメールで、20歳を超えているのに、親から彼氏とのお泊りを禁止されている、という悩みが寄せられ、紗栄子は「私、20歳の時には結婚したからね」と言い「でも、父親は…本当にもう安定期に入ってちょっとしたぐらいで、札幌のテレビ塔の前の大通公園で散歩していた時に、そのタイミングで初めてお腹触ってくれたの。“頑張れよ”って言って。それまでは、何も触れてこなかったから」と明かし「わからないんだよ。娘に子供ができて、どう娘に声かければいいかも、どう受け止めたらいいのかも…」と心理を推測した。

また、紗栄子が中学生の時に、初めてデートをした時に父親とバッタリ街で出会ったという。雨が降っていて、傘が1本しかなかったことから、相合傘になっていたが、父は「挨拶もなく逃げていったわけ。で、帰ったら、もうそこから私のこと無視しだした」という。それを母親から注意された父親は「家出したの」と笑い「ま、家出って言っても、隣がおばあちゃん家だから、おばあちゃん家に行ったんだけど。大人げないみたいな感じで怒られて」と語った。

さらに「その時の父親と、何だったら今も多分変わってないはずなんだよね。娘の恋人とか恋愛事情に対して、対応の仕方がわからない。私がスケジュールとか、うちの会社のやつが見えるようになってるんだけど、よくわからない男の人の会食みたいな時とか、やたら探り入れてくるのよ。やばくない？だってもうすぐ40だよ」と笑っていた。