任天堂は、Nintendo Switch 2本体およびNintendo Switch本体、Nintendo Switch Online、トランプ・花札・株札のメーカー希望小売価格を変更することを発表した。

日本国内におけるNintendo Switch 2本体「Nintendo Switch 2 日本語・国内専用」は、現在の49,980円から59,980円へ変更される。

あわせてNintendo Switch本体も価格が改定され、Nintendo Switch（有機ELモデル）は37,980円から47,980円、Nintendo Switchは32,978円から43,980円、Nintendo Switch Liteは21,978円から29,980円となる。

なお、マイニンテンドーストアで取り扱う「Nintendo Switch 2 多言語対応」の価格は変更されない。

日本国内における変更日は5月25日。

価格変更の理由について任天堂は、さまざまな市場環境の変化を受け、今後のグローバルでの事業性を検討した結果としている。

市場環境の変化の影響が中長期に及ぶことから、日本国外でも価格変更を行う予定で、米国ではNintendo Switch 2が449.99米ドルから499.99米ドル（税別）、カナダでは629.99カナダドルから679.99カナダドル（税別）、欧州のMy Nintendo Storeでは469.99ユーロから499.99ユーロ（税込）に変更される。米国、カナダ、欧州における変更日は9月1日。上記以外の地域でも価格変更を実施する地域があるという。

Nintendo Switch Onlineについても、各地域間におけるサービス提供価格のバランス調整として、日本国内の価格を変更する。

個人プランは1か月306円から400円、3か月815円から1,000円、12か月2,400円から3,000円となり、ファミリープラン12か月は4,500円から5,800円に改定される。Nintendo Switch Online＋追加パックは、個人プラン12か月が4,900円から5,900円、ファミリープラン12か月が8,900円から9,900円となる。

日本国内における変更日は7月1日で、韓国でも同様にサービス提供価格の変更を予定している。

また他にも、日本国内のみで取り扱うトランプおよび花札・株札についても、部材価格の高騰を含むコスト増を受け、商品の継続提供のために価格を変更する。

任天堂は「価格変更にともない、お客様および関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご不便をお掛けいたしますことを心よりお詫びいたします」とコメントしている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）