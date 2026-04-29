ファミマ「ぽこポケ」フラッペ＆スイーツを実食！“ちゅるんと”ストロベリーと“シュワっと”ソーダ、どちらを飲む？
【モデルプレス＝2026/04/29】ファミリーマートでは、Nintendo Switch 2用ソフト「ぽこ あ ポケモン」キャンペーンを、4月28日より全国のファミリーマート約16,400店舗で開催中。SNSでも話題を呼んだ2つのフレーバーのポケモンフラッペと、スイーツ2種の気になるお味をレポートしていきます。
【写真】ファミマ×「ぽこ あ ポケモン」ラインナップ
期間中は「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品を発売。また5月18日（月）まで、対象商品を2個購入で「ぽこ あ ポケモン」デザインのオリジナルアクリルパズルキーホルダーがもらえる企画なども同時開催。キーホルダーはピース同士を連結できる仕様で、単体での利用だけでなく、一枚絵のように並べたりキューブ状に組み立てて立体的に飾ることも可能です。
目玉商品であるポケモンフラッペは、「ストロベリーフラッペ」と「ラムネソーダフラッペ」の2種類。凍った状態のフラッペを購入後、店頭のマシンからミルクを注いで作れるだけではなく、商品を持ち帰って自宅でも作ることが可能。フラッペ本体と牛乳さえ用意すればあとは「もむ・そそぐ・まぜる」の3工程だけで、簡単にフラッペが完成します。
まずは、メタモンとピカチュウをパッケージにデザインした「ストロベリーフラッペ」から実食。味は、甘酸っぱいいちごの酸味を感じるいちごミルクのような印象。リアルないちごっぽさのある味わいの中に、いちご果肉とちゅるんとしたゼリーがデザート感をプラスしてくれています。ほどよい甘さで誰もが好みそうなバランスのよい一杯です。
もうひとつは、メタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）をパッケージにデザインした「ラムネソーダフラッペ」。蓋を開けると真っ青なフラッペの中に、コロコロとしたうす紫色の粒ラムネが見てとれます。実際に飲むと、ソーダ特有の爽やかな甘さがそのままフラッペで表現されている印象。“口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめる”という触れ込み通り、時折粒ラムネの食感が口の中に飛び込み、ひんやりしたフラッペとシュワっと弾けるラムネのダブルの爽快感を楽しめます。
同日発売のスイーツから、メタモンをイメージしたわらび餅と、ピカチュウをイメージしたロールケーキも要チェック。まず「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」は、メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包んだ一品。ぷにゅんと瑞々しい弾力感、フルーティなぶどうソースとなめらかなミルクホイップによる洋風の味わいが新感覚です。
「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」は、「ぽこ あ ポケモン」のゲームに登場するピカチュウ（うすいろ）とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキ。チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げました。2色の生地自体にきちんと風味が効いていて、どこからフォークを刺してもバナナクリームと一緒に美味しく味わえます。時折感じるごろっとしたチョコチップの存在感も◯。なかなか大きめサイズなので1個食べきるときちんと満足感がありました。
これらのポケモンフラッペやスイーツはいずれも数量限定品なので、気になるアイテムはお早めにチェックしてみて。（modelpress編集部）
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◆ファミマ×「ぽこ あ ポケモン」がタッグ
期間中は「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナル商品を発売。また5月18日（月）まで、対象商品を2個購入で「ぽこ あ ポケモン」デザインのオリジナルアクリルパズルキーホルダーがもらえる企画なども同時開催。キーホルダーはピース同士を連結できる仕様で、単体での利用だけでなく、一枚絵のように並べたりキューブ状に組み立てて立体的に飾ることも可能です。
◆メタモンとピカチュウのデザイン容器が可愛い！フラッペを実食
目玉商品であるポケモンフラッペは、「ストロベリーフラッペ」と「ラムネソーダフラッペ」の2種類。凍った状態のフラッペを購入後、店頭のマシンからミルクを注いで作れるだけではなく、商品を持ち帰って自宅でも作ることが可能。フラッペ本体と牛乳さえ用意すればあとは「もむ・そそぐ・まぜる」の3工程だけで、簡単にフラッペが完成します。
もうひとつは、メタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）をパッケージにデザインした「ラムネソーダフラッペ」。蓋を開けると真っ青なフラッペの中に、コロコロとしたうす紫色の粒ラムネが見てとれます。実際に飲むと、ソーダ特有の爽やかな甘さがそのままフラッペで表現されている印象。“口の中でブドウ味のラムネが弾け、変化する味わいを楽しめる”という触れ込み通り、時折粒ラムネの食感が口の中に飛び込み、ひんやりしたフラッペとシュワっと弾けるラムネのダブルの爽快感を楽しめます。
◆ポケモンモチーフのスイーツも実食
同日発売のスイーツから、メタモンをイメージしたわらび餅と、ピカチュウをイメージしたロールケーキも要チェック。まず「メタモンのわらび餅（ぶどうソース＆ミルクホイップ）」は、メタモンをイメージしたぶどう風味のやわらかいわらび餅で、ぶどう味のソースとミルクホイップを包んだ一品。ぷにゅんと瑞々しい弾力感、フルーティなぶどうソースとなめらかなミルクホイップによる洋風の味わいが新感覚です。
「ピカチュウのロールケーキ（チョコバナナ）」は、「ぽこ あ ポケモン」のゲームに登場するピカチュウ（うすいろ）とピカチュウをパッケージにデザインしたロールケーキ。チョコチップ入りのバナナクリームを、ピカチュウをイメージした黄色と茶色のスポンジ生地で巻き上げました。2色の生地自体にきちんと風味が効いていて、どこからフォークを刺してもバナナクリームと一緒に美味しく味わえます。時折感じるごろっとしたチョコチップの存在感も◯。なかなか大きめサイズなので1個食べきるときちんと満足感がありました。
これらのポケモンフラッペやスイーツはいずれも数量限定品なので、気になるアイテムはお早めにチェックしてみて。（modelpress編集部）
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