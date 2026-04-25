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今回Motorzチャンネルのシリーズ動画「わんこと全国旅」では、キャンピングカーで宮崎県串間市を巡り、絶品のご当地グルメや野生馬との出会いを楽しむ様子を紹介している。



動画の前半では、「道の駅 くしま」に立ち寄る。キャンピングカーのような大型車でも停めやすい広々とした駐車スペースを評価。その後、併設されているローカル回転寿司チェーン「寿司虎」へ。宮崎と熊本にしか店舗がないという同店で、ブランド魚の「黒瀬ぶり」や「炙りブリ」などを堪能し、「日本で一番美味しいと思った回転寿司」と絶賛する姿が収められている。



また、車中泊に便利なアイテムとして「ホルダーカーWi-Fi TC10」を紹介。月額料金なしの買い切り型で、吸盤で窓ガラスに取り付けたり、スタンドで置いたりと自由に設置できる点を「最先端の技術」と評価している。



後半は、日本で唯一野生馬が生息する「都井岬」へ移動。目の前で草を食む野生馬の姿に感動しつつ、夕食には昼間に購入した黒瀬ぶりを使って「ぶりしゃぶ」を調理。「醤油が消えちゃうぐらい美味い」と舌鼓を打った。



絶景からグルメ、そして便利な車中泊グッズまで、キャンピングカーならではの自由な旅の魅力が詰まった動画となっている。次の休日は、愛犬と一緒に車中泊旅へ出かけてみてはいかがだろうか。