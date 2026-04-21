この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ディズニー系YouTuberのニコートが「【有料級】4月以降のディズニーシーで使えるアトラクション中心の回り方」を公開した。動画では、混雑状況の変化を踏まえたディズニーシーの効率的なモデルコースと、パークを優雅に楽しむ秘訣が解説されている。

4月以降のディズニーシーは変化が多く、無計画に行くとただ疲れるだけの1日になってしまう可能性があるとニコート氏は指摘する。動画では、到着時間を7時と設定し、8時45分の入園を想定した具体的なスケジュールが提示された。入園後はすぐにディズニー・プレミアアクセス（DPA）、プライオリティパス、モバイルオーダーの順でパスを取得することが推奨されている。

モデルコースでは、朝一番に「センター・オブ・ジ・アース」や「タートル・トーク」に短い待ち時間で乗り、「ディズニーシー・エレクトリックレールウェイ」で移動する効率的なルートを紹介。大人気の「アナとエルサのフローズンジャーニー」や「ソアリン」はDPAを利用し、長い待ち時間を回避する。また、混雑前の夕方に「エンポーリオ」でお土産を購入し、夕食は事前に予約した「リストランテ・ディ・カナレット」でゆっくりとイタリアンを楽しむといった、時間配分の妙が語られている。

さらに動画の終盤では、2025年9月1日から始まるディズニーシーのエントランス周辺の工事についても触れられた。通行規制により一部の駐車場入り口やサービス施設が利用できなくなるため、事前に最新情報を把握しておく重要性が強調されている。

ニコート氏は、ディズニーを楽しむ上で重要なのは「アトラクションを数多く乗るより優雅に過ごすべき」であり、「お食事もまた楽しみの一つ」だと結論付けた。しっかりとした事前準備を行うことで、混雑するパークでも満足度の高い最高の1日を過ごせるだろう。

YouTubeの動画内容

01:25

到着時間は7時を推奨、朝イチの開園待ち激化への対応
02:37

入園後のパス取得順はDPA、PP、モバイルオーダー
09:57

ディズニーシーを楽しむための重要な2つのポイント
11:03

2025年9月からのTDSエントランス工事に関する注意点

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