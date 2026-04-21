韓国で「気持ちいい」と言うと笑われる？現地で独自の進化を遂げた日本語7選
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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」のパクくん（工学博士）が、「日本人が耳を疑う…韓国で毎日使われている7つの日本語を教えます」と題した動画を公開した。韓国の日常会話に深く浸透している日本語の中から、日本とは全く異なる意味やニュアンスで定着してしまった7つの言葉について解説している。
動画で紹介されたのは「気持ちいい」「オタク」「本物」「ノガダ」「チラシ」「ガオ」「カンジ」の7単語だ。パクくんによると、特に「気持ちいい」という言葉は、1990年代以降に流入した日本のアダルトビデオを通じて広まった経緯があるという。そのため、韓国の若者の間では単に気分が良い時だけでなく、「ネタと喜びのミックスジュース」のような独特なニュアンスを含み、スポーツでゴールを決めた瞬間などに叫ばれる言葉になっているそうだ。
また、日本由来の単語が独自の進化を遂げた例として、「オタク」は日本以上にネガティブな「悪口」として認識されており、社会性の欠如を示唆する言葉になっていると指摘。一方で「本物」は、特定の分野に没頭する「ガチ勢」への最大級の賛辞として使われ、「ノガダ（土方）」は単純作業やゲームのレベル上げなどの苦行を指すスラングとして定着している。
さらに、「チラシ」は広告ではなく「根拠のない噂話」を意味し、「ガオ（顔）」はメンツや見栄を張る様子、「カンジ（感じ）」はクールでかっこいい雰囲気を指す言葉として日常的に使われているという。
パクくんはこれらの現象について、「言葉は国境を越えて文化を背負ってやってくる」と表現。意味が変化してしまったとしても、そこには日韓の文化交流の歴史があり、違いを知ることで相手の文化への理解が深まるものであると結論付けた。
動画で紹介されたのは「気持ちいい」「オタク」「本物」「ノガダ」「チラシ」「ガオ」「カンジ」の7単語だ。パクくんによると、特に「気持ちいい」という言葉は、1990年代以降に流入した日本のアダルトビデオを通じて広まった経緯があるという。そのため、韓国の若者の間では単に気分が良い時だけでなく、「ネタと喜びのミックスジュース」のような独特なニュアンスを含み、スポーツでゴールを決めた瞬間などに叫ばれる言葉になっているそうだ。
また、日本由来の単語が独自の進化を遂げた例として、「オタク」は日本以上にネガティブな「悪口」として認識されており、社会性の欠如を示唆する言葉になっていると指摘。一方で「本物」は、特定の分野に没頭する「ガチ勢」への最大級の賛辞として使われ、「ノガダ（土方）」は単純作業やゲームのレベル上げなどの苦行を指すスラングとして定着している。
さらに、「チラシ」は広告ではなく「根拠のない噂話」を意味し、「ガオ（顔）」はメンツや見栄を張る様子、「カンジ（感じ）」はクールでかっこいい雰囲気を指す言葉として日常的に使われているという。
パクくんはこれらの現象について、「言葉は国境を越えて文化を背負ってやってくる」と表現。意味が変化してしまったとしても、そこには日韓の文化交流の歴史があり、違いを知ることで相手の文化への理解が深まるものであると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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