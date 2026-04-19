ACL2帰りのG大阪、逆転後に追いつかれるも4度目のPK戦勝利…岡山は4戦勝ちなしに

待望のホットライン🔵⚫️



怪我から復帰の宇佐美のパスに

受けたジェバリがコントロールショット！



10試合ぶりに戦線復帰の宇佐美が

“4分間“で違いを見せる！



🏆 明治安田J1百年構想リーグ

🆚 G大阪×岡山

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