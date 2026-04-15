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健康に生きるためにはまずはいい睡眠！

睡眠。生きていくためには必要なものですが、十分に睡眠を取れていない人が多いものです。Centers for Disease Control and Preventionの2022年の調査によると、アメリカ人の成人約37％が十分な睡眠を取れていないことが判明しています。この傾向は過去10年でほとんど変わっていないそう。さらに、Gallupが2024年に実施した調査では、睡眠時間に満足しているアメリカ人はわずか42％にとどまっています。

慢性的な不眠に悩む人たちは、安らかな眠りにつくためにさまざまな工夫や方法を試しています。ただし、想像以上のリスクを伴うような方法もあります。また、ビデオゲームのやりすぎなど、一見関係なさそうな習慣が知らないうちに睡眠の質を下げている場合もあります。

今回のGiz Asksでは、睡眠や体内時計、いわゆる概日リズムについて長年研究してきた科学者や医師に話を聞きました。話を聞いた専門家の皆さんは、より良い睡眠をするための実践的な方法や、自分自身でも取り入れている方法を教えてくれました。中にはすでに聞いたことがあるものもあるかもしれませんが、知らなかったことも結構ありました。

以下の内容は、読みやすさのために軽く編集・要約されています。

Philip Gehrman

ペンシルベニア大学ペン・スリープセンター臨床心理学者

Brooke Aggarwal

コロンビア大学アーヴィング・メディカルセンター准教授

Yo-El Ju

ワシントン大学医学部神経学・睡眠医学教授

Tina Sundelin

ストックホルム大学心理学部の助教授、社会的喪失の影響を研究

Emily Manoogian

ソーク研究所時間生物学者、主任研究員