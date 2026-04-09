「女性からなぜか拒絶される男性」に実は共通している“意外なコミュニケーションの特徴”
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。
◆2026年の婚活市場において最も重要視されるのは…
最近、特に目立つのが、年収800万円を超え、清潔感もあり、仕事もバリバリこなす「一見、優良物件」な男性たちの苦戦です。彼らの共通の悩みは、「1回目のデートは盛り上がるのに、2回目に繋がらない」ということ。
「早織さん、僕は店選びも完璧だったし、会話もエスコートもスマートにこなしたはずなんです。なぜ彼女はフェードアウトしたんでしょうか？」
そう嘆く理由。それは2026年の婚活市場において最も重要視されるキーワード、「心の余白」です。
◆相談者はまさに「スペックの塊」だった
先日、相談に来たユタカさん（仮名・43歳）は、IT企業勤務のまさしく優良男子。彼はまさに「スペックの塊」でした。
初対面のデートで、彼は将来の資産形成、現在の役職、さらには効率的な家事分担のライフプランまで、よどみなく説明したそうです。
さらには彼女とのやりとりを生成AIに相談したり、占いなどで相性までチェックしたりする始末。
◆相手の女性の反応は…
ユタカさんは自信満々に言いました。
「無駄な時間はお互い嫌でしょう？ 最初に条件を提示するのが誠実だと思ったんです」
しかし、相手の女性リカさん（仮名・35歳）の感想は真逆でした。
「まるで中途採用の面接を受けている気分でした。条件は素晴らしいけれど、この人と一緒にいても、私の心が動く隙間がないんです。ジャッジされている感じもあって……」
◆ユタカさんは何が間違っていたのか
心理学には「自己開示の返報性」という法則がありますが、これは単に情報を開示すればいいわけではありません。ユタカさんが行ったのは「情報公開」であって、心の「自己開示」ではなかったのです。
人は、相手の完璧な部分ではなく、むしろ「弱さ」や「隙」に触れたときに、初めて親近感と信頼を抱くのです。
2026年の最新の婚活意識調査では、結婚相手に求める条件として「経済力」を抑え、「情緒的安定感」が1位に躍り出ています。
SNSやAIによる情報過多な現代において、外の世界は常に競争と効率化に晒されています。だからこそ、家庭という場所には「効率」や「正論」ではなく、何もせずとも許される「余白」を求めているのです。
◆2回目のデートに繋げる方法は？
年収800万円を稼ぐ能力は素晴らしいです。
でも、それを「俺はこれだけできる」という武装（スペック）として使ってしまうと、女性は「私も同じレベルの完璧さを求められるのでは？」と疲弊してしまいます。
では、どうすれば2回目に繋がるのか。それは、デート中に「あえてカッコ悪い自分」を少しだけ見せることです。
◆女性が惹かれたのは完璧なエスコートよりも…
ある時ゆたかさんはデート中、予約していた店がまさかの臨時休業というトラブルに見舞われました。かつての彼なら「自分のミスだ」と焦り、必死にスマホで代わりの店を検索して、スマートにリカバーしようとしたでしょう。
しかし、彼はこう言いました。
「ごめん、僕、実はこういう抜けてるところがあるんだよね（笑）。もしよければ、あそこに見える赤提灯の店、行ってみない？ 意外と面白そうじゃない？」
女性は、彼の焦る姿と、それを笑いに変える「余裕（＝余白）」に惹かれました。完璧なエスコートよりも、想定外の事態を一緒に楽しめる柔らかさ。これこそが、女性が「この人と2回目も会いたい」と思う決定打になります。
◆年収やキャリアは武器になるが…
皆さんがこれまで必死に積み上げてきた年収やキャリアは、確かに立派な武器。でも、婚活という戦場において、その武器は時に相手を威圧する鎧になってしまいます。幸せな結婚を引き寄せるのは、100点満点のプレゼンができる男性ではありません。
「60点くらいの自分」を笑ってさらけ出し、相手が40点の自分を見せても優しく包み込んであげられる男です。
「この人といると、なんだかホッとする」
そう思わせるための「余白」を、あなたの会話の中に、そして心の中に作ってみてください。
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
【山本早織】
1985年、東京生まれ。アイドル、銀座のホステスなどを経て、現在は恋愛コンサルタントとして結婚したい男女に向けて情報や出会いの場を提供する。「最短成婚成功の秘訣マガジン」をLINEで配信中。公式ホームページ「結婚につながる恋のコンサルタント 山本早織」（Xアカウント:@yamamotosaori_）
皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。
◆2026年の婚活市場において最も重要視されるのは…
最近、特に目立つのが、年収800万円を超え、清潔感もあり、仕事もバリバリこなす「一見、優良物件」な男性たちの苦戦です。彼らの共通の悩みは、「1回目のデートは盛り上がるのに、2回目に繋がらない」ということ。
「早織さん、僕は店選びも完璧だったし、会話もエスコートもスマートにこなしたはずなんです。なぜ彼女はフェードアウトしたんでしょうか？」
◆相談者はまさに「スペックの塊」だった
先日、相談に来たユタカさん（仮名・43歳）は、IT企業勤務のまさしく優良男子。彼はまさに「スペックの塊」でした。
初対面のデートで、彼は将来の資産形成、現在の役職、さらには効率的な家事分担のライフプランまで、よどみなく説明したそうです。
さらには彼女とのやりとりを生成AIに相談したり、占いなどで相性までチェックしたりする始末。
◆相手の女性の反応は…
ユタカさんは自信満々に言いました。
「無駄な時間はお互い嫌でしょう？ 最初に条件を提示するのが誠実だと思ったんです」
しかし、相手の女性リカさん（仮名・35歳）の感想は真逆でした。
「まるで中途採用の面接を受けている気分でした。条件は素晴らしいけれど、この人と一緒にいても、私の心が動く隙間がないんです。ジャッジされている感じもあって……」
◆ユタカさんは何が間違っていたのか
心理学には「自己開示の返報性」という法則がありますが、これは単に情報を開示すればいいわけではありません。ユタカさんが行ったのは「情報公開」であって、心の「自己開示」ではなかったのです。
人は、相手の完璧な部分ではなく、むしろ「弱さ」や「隙」に触れたときに、初めて親近感と信頼を抱くのです。
2026年の最新の婚活意識調査では、結婚相手に求める条件として「経済力」を抑え、「情緒的安定感」が1位に躍り出ています。
SNSやAIによる情報過多な現代において、外の世界は常に競争と効率化に晒されています。だからこそ、家庭という場所には「効率」や「正論」ではなく、何もせずとも許される「余白」を求めているのです。
◆2回目のデートに繋げる方法は？
年収800万円を稼ぐ能力は素晴らしいです。
でも、それを「俺はこれだけできる」という武装（スペック）として使ってしまうと、女性は「私も同じレベルの完璧さを求められるのでは？」と疲弊してしまいます。
では、どうすれば2回目に繋がるのか。それは、デート中に「あえてカッコ悪い自分」を少しだけ見せることです。
◆女性が惹かれたのは完璧なエスコートよりも…
ある時ゆたかさんはデート中、予約していた店がまさかの臨時休業というトラブルに見舞われました。かつての彼なら「自分のミスだ」と焦り、必死にスマホで代わりの店を検索して、スマートにリカバーしようとしたでしょう。
しかし、彼はこう言いました。
「ごめん、僕、実はこういう抜けてるところがあるんだよね（笑）。もしよければ、あそこに見える赤提灯の店、行ってみない？ 意外と面白そうじゃない？」
女性は、彼の焦る姿と、それを笑いに変える「余裕（＝余白）」に惹かれました。完璧なエスコートよりも、想定外の事態を一緒に楽しめる柔らかさ。これこそが、女性が「この人と2回目も会いたい」と思う決定打になります。
◆年収やキャリアは武器になるが…
皆さんがこれまで必死に積み上げてきた年収やキャリアは、確かに立派な武器。でも、婚活という戦場において、その武器は時に相手を威圧する鎧になってしまいます。幸せな結婚を引き寄せるのは、100点満点のプレゼンができる男性ではありません。
「60点くらいの自分」を笑ってさらけ出し、相手が40点の自分を見せても優しく包み込んであげられる男です。
「この人といると、なんだかホッとする」
そう思わせるための「余白」を、あなたの会話の中に、そして心の中に作ってみてください。
―［結婚につながる恋のはじめ方］―
【山本早織】
1985年、東京生まれ。アイドル、銀座のホステスなどを経て、現在は恋愛コンサルタントとして結婚したい男女に向けて情報や出会いの場を提供する。「最短成婚成功の秘訣マガジン」をLINEで配信中。公式ホームページ「結婚につながる恋のコンサルタント 山本早織」（Xアカウント:@yamamotosaori_）