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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「1回で実感！埋もれた首・肩、ガチガチ背中を剥がすようにほぐすストレッチ」と題した動画を公開しました。この動画では、座ったままできる簡単な動きで、凝り固まった首、肩、背中、特に肩甲骨周りを集中的にほぐすストレッチを紹介しています。



プログラムは、呼吸に合わせて肘を後ろに引き、斜め前に伸ばす動きから始まります。手を前に伸ばす際に背中を丸め、肩甲骨を外に開くことをポイントとして挙げています。続いて、両手を肩の高さで横に伸ばし、腕の付け根から内外にねじることで肩周りの筋肉をほぐします。さらに、背中で手を組み、弧を描くように左右に動かすストレージも紹介。この動きでは、腰が反らないように下腹部に力を入れることが重要だと解説しています。



動画の後半では、指先を肩につけて肘で円を描くように回したり、両腕でアルファベットの「Y」と「W」の形を交互に作ったりと、様々な角度から肩甲骨を動かすエクササイズが続きます。これらの動きは、肩甲骨の可動域を広げ、周辺の血行を促進するのに役立つと説明されています。



紹介されているストレッチは、特別な器具を必要とせず、椅子に座ったままでも実践可能です。デスクワークの合間や1日の終わりに手軽に取り入れて、ガチガチに固まった上半身をリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。