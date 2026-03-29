佳子さまのファッションがこの一冊でまるごと見られちゃう笑顔も眩しい『佳子さまファッションコンプリートBOOK』が発売。

主婦と生活社は、2026年3月27日に『佳子さまファッションコンプリートBOOK』を発売しました。

コーデの参考にもなるフォトブック

装いがメディアで取り上げられることも多く、まさに令和の皇室の"ファッショニスタ"的存在の佳子内親王殿下のファッションを一冊にまとめたフォトブックが販売中です。

「佳子さま売れ」といわれるほど、身に付けたことで人気が出たアクセサリーやワンピースをはじめ、各地でのご公務や宮中行事などでのファッションを、カテゴリーに分けて紹介しています。

2015年ごろから現在まで、300カット以上の写真とともに佳子さまのファッションの歴史をたっぷり堪能できる一冊です。

価格は2200円。A5判のオールカラー176ページと、ボリュームたっぷりな仕様になっています。

書籍の内容の一部を紹介します。

・1章）佳子さまファッションをひもとく その1／色

"色鮮やかさ"は佳子さまのファッションが注目される大きな要因のひとつ。なかでもお召しになる頻度が高いのがブルー。様々な色みのブルーを着こなし、爽やかな魅力を引き立てていらっしゃいます。

・1章）佳子さまファッションをひもとく その2／柄

ドットやストライプ、チェック、花柄など、大胆な柄ものも佳子さまならエレガントな印象に。総柄ワンピース×黒ジャケット、立体感のある花々があしらわれたスカートなどTPOに合わせたコーデを見られます。

・2章）愛される佳子さまらしさ ジャケット

着回しの達人、佳子さまはブラウンのノーカラージャケットをローテーション。3色のワンピースの上に羽織られていました。意外な色の組み合わせも楽しまれているようです。

・2章）愛される佳子さまらしさ 和装

ハレの日や皇室の伝統行事での佳子さまの和装。色鮮やかな振袖や、まるで平安絵巻から飛び出てきたように雅やかな十二単姿は必見。ため息が出るほど美しい着こなしは、いつも話題の的に。

・3章）ご両親、きょうだいとのファミリーコーデ

ご両親の秋篠宮ご夫妻、弟の悠仁さまや姉の眞子さんとご一緒の際のコーディネートも見逃せません。おそろいでのご公務やご一家団らんタイムでは色合いや素材の統一感などが見てとれます。

・4章）お誕生日のファッションヒストリー

毎年12月29日のお誕生日には、赤坂御用地で撮影された記念写真が公開されます。コートやニットなどリアルクローズに身を包み、ご公務の際とは異なる、等身大のキュートな魅力を表現される佳子さまに視線を奪われます。

本の詳細は、主婦と生活社のホームページから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部