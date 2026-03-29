イランが後ろ盾となっているイエメンの武装組織フーシ派は28日、イスラエルに2回目の攻撃を行い、今後も継続すると主張しました。戦闘の拡大が懸念されています。

フーシ派の報道官は28日、ミサイルや無人機などでイスラエルの軍事施設を攻撃したとする声明を出しました。今後、数日、軍事作戦を続けるとしています。

イエメンのフーシ派が参戦したことでホルムズ海峡を通らずに原油を運ぶ紅海ルートへの影響などが懸念されています。

こうしたなかアメリカ中央軍は28日、長崎県佐世保市を拠点とする強襲揚陸艦「トリポリ」と沖縄県に駐留する海兵隊の部隊などおよそ3500人が中東に到着したと発表しました。

ワシントン・ポストは28日、国防総省がイランの石油輸出拠点であるカーグ島などを攻撃する作戦など、数週間にわたる地上作戦の準備を進めていると報じました。

ただトランプ大統領が作戦を承認するかは現段階では不明だとしています。

トランプ政権内からは戦闘終結に関する発言が相次いでいます。

バンス副大統領「大統領は、『我々は軍事目標の大部分を達成した』と言いました。確かに、我々は軍事目標をすべて達成したと言っても過言ではないでしょう。まもなく我々は撤退するし、ガスの値段も下がる」

バンス副大統領はこう述べ、戦争が長期化しないとの考えを示しました。