中国商務省はアメリカによる対中規制の対抗措置として、ドローンなどのアメリカへの輸出規制を強化すると発表しました。中国商務省は5日、軍民両用品の管理リストに掲載されているドローンとその主要部品、関連技術の対米輸出について「案件ごとに厳格に審査し、許可の簡素化措置は適用しない」と発表しました。アメリカのトランプ政権が安全保障上の脅威になるとして、外国製人型ロボットの輸入や販売を禁止したことなど、貿易や