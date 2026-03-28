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YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が「介護職、出会ってくれてありがとうございました。」を公開した。本動画は「旅をしながら介護をしよう」という企画の最終日の様子を収めており、東京での介護業務と音楽レクリエーションを通じた施設利用者との交流、そして予期せぬ結末までを届けている。



最終日の朝、はたつんさんは寝坊によるドタバタ劇からスタート。移動中には、前日に働いた施設が「新しい出会いのためにカイテクを入れている」と、介護単発バイトアプリを利用した採用活動の工夫に感心する場面も。お互いの相性を確かめられる仕組みに「転職に繋がったら素敵だよね」と語っている。



施設に到着後、午前中は入浴介助を担当し、午後からはボランティアとして音楽レクリエーションを実施。自身のことを「はっちゃん」と呼んでもらい、深呼吸や発声練習を交えながら場を盛り上げる。参加した利用者が大きな声を出して笑顔を見せ、はたつんさんの体操曲「ハッピー音頭」に合わせて手を動かすなど、大盛況のレクリエーションとなった。



業務終了後、スタッフからお給料と特別ボーナスを受け取り、所持金は17,600円にアップ。「ゆっくり焼肉食べたい」と喜ぶはたつんさんだったが、旅の途中で使用した「お助けカード」によるフェリー代や宿代、さらには自費のマッサージ代などが容赦なく差し引かれ、最終的な残金が1,000円になるというまさかの展開に思わず崩れ落ちた。



最後はオープニング映像を撮り忘れていたことに気づき、慌てて公園で撮影を行うという最後までハプニング満載の展開で幕を閉じた。様々な施設での出会いや新しい働き方の可能性を提示した本企画は、介護職の魅力を明るく伝える動画となっている。