神奈川県茅ヶ崎市で当時小学2年生の男子児童がいじめを受け不登校になったにもかかわらず、担任の教師が放置したとして市などを訴えた裁判で、横浜地裁は300万円あまりの賠償を命じました。

この裁判は、11年前、茅ヶ崎市内の小学校に通う2年生の児童だった男性が担任の女性教師が同級生のいじめを放置したなどとしておよそ3600万円の損害賠償を求めて、茅ヶ崎市や加害児童の保護者を訴えたものです。

男性は複数の同級生から馬乗りになって殴られるなどのいじめを受け、2年半ほど不登校になったということです。

27日の判決で横浜地裁はいじめが違法行為だったと認定し「担任は、事態を正しく把握し、的確で十分な指導を行うなどの職務上の注意義務に背いた」と指摘しました。

その上で「児童が受けた精神的苦痛は相当程度に大きい」などとして市などにおよそ307万円の賠償を命じました。

判決後、児童だった男性が取材に応じました。

原告男性（18）「いじめという事実が認めてもらえたことは収穫ではあったのかなと」

また「自分が受けた苦痛は二度と消えないし、元に戻らない」などと話しました。