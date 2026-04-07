送り主は他界したはずの母親…？悲しみに暮れる家族を驚かせた、スマホの誤字と奇跡【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
親との別れは何十年も先のことだと思っていた。心の準備もできないまま突然訪れた母親の他界。深い喪失感から筆を置こうとしていた漫画家の村松イオリさんのもとに、一通の通知が届く。送り主は、亡くなったはずの母親だった。
母の死後に起きた実体験を描いた漫画『母からのメッセージ』。葬儀を終えて現実を受け止められずにいた家族を驚かせた不思議な現象と、それが村松さんの人生に与えた影響について話を聞いた。
科学的には説明がつかない現象だが、メッセージには「強くいきて旅行いこうね」という家族へのエールが込められていた。村松さんは「家族と母の思いが、この奇跡を起こしたのかもしれない」と語る。
生前の母親は、村松さんが漫画家を目指すことを誰よりも応援していた。突然の別れで一度は絵を描く気力を失ったが、この体験が彼女を再び机に向かわせた。「母のような応援者はなかなかいない。メッセージを受け取り、漫画を描き続けることこそが最大の親孝行だと決意した。この体験を絵で残そうと思えたことで、少しずつ前を向けるようになった」と明かす。
今でもふとした瞬間に涙があふれることはあるが、村松さんの筆が止まることはない。母が遺してくれた言葉を胸に、自らの夢へと歩みを進めている。大切な人を亡くした読者から多くの共感が寄せられている本作。目には見えなくても、思いは時空を超えて届くことがあると教えてくれる温かい作品だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。