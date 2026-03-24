《期間限定》急げ！ 急げーーーッッ！！【マクドナルド】終売前に食べたい♡「新作メニュー」

【マクドナルド】から、春の訪れを告げるあのバーガーが登場。今年30周年のアニバーサリーイヤーを迎えたバーガーの進化版と、お祝いムードを盛り上げる新作スイーツをピックアップ。どちらも期間限定なので、気になる人は早めにチェックして。

とろ～りチーズで濃厚さとボリューム感がアップ 「チーズてりたま」

特製のゴマ付きバンズで、しょうがとリンゴ、にんにく入りのてりやきソースをまとったポークパティ、たまご、レタス、スイートレモンソースをサンドした「てりたまバーガー®」に、チェダーチーズをプラスした「チーズてりたま」。@megumiko_maniaさんは「やっぱり最高」「味がぐっと濃くなっていいアクセント」と、絶賛しています。4月中旬までの販売予定。

マニアがリピ宣言！ 春を感じるお手頃スイーツ

「また買いたいぐらい美味しい」と、@yuumogu22さんが紹介するのは、新登場の「いちごショートケーキパイ」。パイ生地の中には、いちごフィリングとミルククリーム、ケーキ生地入りで、まさにショートケーキな構成です。いちごがデザインされた可愛らしいパッケージに、食べる前からテンションアップしそう。こちらは4月上旬までの販売予定。

今日のランチ & カフェタイムは、春を感じる【マクドナルド】の新作に決まり！

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※こちらの記事では@megumiko_mania様、@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Reco.N