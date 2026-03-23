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ハイエースの車中泊は「1台3役」の多機能性が正解！通常乗車からフルフラット、対面モードまで自在に変化するカスタムキット

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Motorzチャンネル今回の動画では、愛知県の株式会社エスエイチが開発したハイエース用カスタムキットを紹介し、その多機能性とコストパフォーマンスの高さに迫っている。



動画で紹介されたのは、同社が自社開発した「自在シート」を核とする車中泊キット「イージーキャンパー」。このキットの最大の特徴は、1台で通常乗車、フルフラット、対面、カーゴモードと、用途に応じて自在に室内空間を変化させられる点だ。



特にフルフラットモードへの展開は、わずか1分足らずで完了する手軽さ。株式会社エスエイチ店長の有川氏は、操作のしやすさについて「サイドレバーがあることで、スライドドアを開けて外から操作できる」とその利便性を語る。フルフラット状態でも天井までの空間に余裕があり、MCの森氏が座っても頭がつかず、圧迫感のない快適な空間を実現している。



さらに、対面シートモードでは中央にテーブルを設置でき、家族や仲間と食事や談笑を楽しむことが可能。シートの土台となる板を差し込む位置を変えるだけで、リラックスできるソファースタイルにもなるなど、多彩なアレンジが紹介された。安全性にも配慮し、シートは強度試験をクリアしたもので、1台ごとに強度証明書を発行しているという。



動画の後半では、シンクやサブバッテリーなどを追加装備し、8ナンバー（キャンピングカー）登録が可能となる上位モデル「イージーキャンパー プレミアムエディション」も登場。価格は「イージーキャンパー」が68万円から、「プレミアムエディション」が128万円から（いずれも税抜、取付工賃等別途）となっており、有川氏は「早くて安い」と、そのコストパフォーマンスに自信を見せた。



仕事からレジャーまで、多様なニーズに1台で応えるこのカスタムキットは、ハイエースの可能性を大きく広げる選択肢となりそうだ。車両の持ち込み施工はもちろん、予算に応じた車両探しから依頼することも可能だという。