最近なんだか思考のキレが悪い…。40代から“集中力”が変化していく理由
仕事や家事をしていても、どこか集中しきれない。考えがまとまりにくくなった、ミスが増えた気がするなどの違和感を覚えていませんか？40代以降は、頭の働きそのものが落ちるというよりも、“思考の使い方”や“集中の持続力”がゆるやかに変化していきます。
脳のエネルギーの使い方が変わる
脳も体と同じようにエネルギーを使って働いています。年齢とともにエネルギーの使い方や回復のリズムが変わることで、長時間の集中が続きにくくなることがあります。結果として「集中力が落ちた」と感じやすくなります。
マルチタスクの負担による影響
40代は、仕事や家庭など複数の役割を同時に担うことが多い時期。処理する情報量が増えると、脳への負担も大きくなります。その結果、ひとつのことに集中し続けるのが難しくなっていくのです。
集中力を取り戻す工夫を
集中力を保つには、環境やリズムを整えることが重要。短い時間で区切って作業をする、こまめに休憩を入れるなど、脳の負担を分散させることで、集中しやすい状態を保てます。
集中できないと感じるのは、思考のリズムが変化しているサイン。無理に頑張るのではなく、思考の使い方を工夫することで、頭の働きを整えていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事の内容は、脳のエネルギー代謝や認知機能に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼集中力が続かないのは年齢のせい？40代から変わる“大人脳の働き方”