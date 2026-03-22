アセドロン新作ブラジャー＆Tシャツで叶える快適サマー対策

暑さが年々厳しくなる中、汗によるベタつきや張りつきに悩む女性は少なくありません。そんな声に応えて誕生した「アセドロン」シリーズから、新たにブラジャーとTシャツが登場しました。累計出荷枚数300万枚を突破した人気シリーズの進化版として、より快適な着心地を実現♡夏の日常を心地よく変えてくれる注目アイテムです。

進化したアセドロンの魅力

2024年の発売以来、多くの支持を集めてきたアセドロンシリーズは、わずか約2年で累計出荷枚数300万枚を突破。汗悩みに寄り添う機能性が高く評価され、2年連続でヒット賞を受賞しています。

今回の新作では、外出先で着替えにくいブラジャーや、日常使いが増えたTシャツに着目。『肌離れ性』を追求することで、汗による張りつき感を軽減し、より快適な着心地を叶えています。

アリーナ水着新作♡体型カバーも叶う大人のフィットネススタイル

新作ブラ＆Tシャツの特徴

新登場の「アセドロンブラジャー」は、汗によるムレやベタつきに対応し、肌にまとわりつかない軽やかな着用感が魅力。長時間の着用でもストレスを感じにくく、暑い季節でも快適さが続きます。

「アセドロンTシャツ」は、肌離れ性に加え、特殊構造により汗ジミが目立ちにくい設計を採用。見た目の清潔感と着心地の両方を叶え、通勤やお出かけなど幅広いシーンで活躍します。

「アセマトペ」CMにも注目

新CMでは、“とぅー”と流れる汗や“べったぁー”と張りつく不快感を「アセマトペ」として表現。日常の中で感じるリアルな汗ストレスを、リズミカルに伝えるユニークな演出が印象的です。

思わず共感してしまうシーンの数々に、「こんな時に使いたい」と感じる仕上がりになっています。

夏の不快を心地よさに変えて♡

汗によるストレスを少しでも軽減したい夏。アセドロンの新作ブラジャーとTシャツは、そんな毎日に寄り添う頼れる存在です。

肌に張りつかない快適さと、見た目の美しさを両立した機能性は、一度使うと手放せなくなるかも♡この夏は、快適さを味方にして、もっと自由で心地よい毎日を楽しんでみてください♪